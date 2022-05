Real Madrid-Manchester City : Carlo Ancelotti dévoile le secret du nouvel exploit madrilène

Comment expliquer ce nouvel exploit du Real Madrid ? Au delà de schémas tactiques ou de prestations individuelles, Carlo Ancelotti savait visiblement comment s'y prendre. Devant les caméras de Movistar, il a expliqué ce qu'il avait fait avant le match pour mobiliser ses troupes et les motiver.

« On a mis une vidéo de motivation dans le vestiaire avant le match, avec toutes les remontadas qu'on a fait cette saison, et ça terminait par "il en manque une dernière". On y est parvenu. Au moins, la finale commencera sur le score de 0-0, c'est bien comme ça », a blagué le coach italien. Et si c'était ça, la clé du succès ?