Real Madrid - Manchester City : les notes du match

Après la qualification de Liverpool mardi soir grâce à une remontada sur la pelouse de Villarreal (3-2, 5-2 aux scores cumulés), la deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions voyait s'opposer le Real Madrid et Manchester City, dans l'antre emblématique du Santiago-Bernabeu. Au match aller, les Cityzens s'étaient imposés devant leur public (4-3), rejoints néanmoins à un but d'écart grâce à un Karim Benzema des grands soirs. Le Français, meilleur buteur de cette édition de C1, était titulaire dans le onze de Carlo Ancelotti aux côtés de Federico Valverde et Vincius Jr en attaque. Quant à Pep Guardiola, l'Espagnol alignait ses deux latéraux titulaires, Joao Cancelo et Kyle Walker et faisait le choix Gabriel Jesus en pointe. Dans une ambiance bouillante, le Real Madrid mettait rapidement en place son pressing pour déjouer les premières relances adverses, obligeant Ederson à dégager ses ballons.

La première alerte venait de l'inévitable KB9, mais ce dernier ne croisait pas assez sa tête, sur le bon centre de Dani Carvajal, pour trouver le cadre (5e). L'international tricolore récidivait dans la surface, cette fois-ci du pied gauche, et manquait encore de justesse (12e). City réagissait enfin dans le camp adverse par le biais de Kevin De Bruyne, sa frappe facilement captée par Thibaut Courtois (15e). Après la reprise ratée de Vinicius Jr dans la surface (18e), Bernardo Silva tombait sur un Courtois vigilant (20e) mais immobile sur l'enroulé puissant (23e). Si les occasions étaient moins nombreuses jusqu'à la pause, le rythme de la rencontre restait tout aussi intense, parfois trop (26e, 28e, 32e), avant que Phil Foden ne réveille le portier belge d'un enchaînement poitrine-volée (40e). Finalement signalé hors-jeu, Benzema ratait néanmoins son face-à-face avec Ederson avant la mi-temps (43e). Un score nul et vierge à la pause, envoyant Manchester City en finale.

Un scénario dantesque

Au retour des vestiaires, le Real Madrid mettait rapidement la pression sur l'arrière-garde adverse dès l'engagement et pouvait même débloquer la marque si Vinicius réussissait à rabattre le centre au second poteau (46e). Un autre Brésilien tentait sa chance au but, en la personne de Jesus, et voyait sa frappe captée par Courtois (50e). Discret en première période, Luka Modric se montrait plus dangereux après la pause, mais sa tentative était bien défendue par Ruben Dias (52e). Au fil du second acte, si les Skyblues gardaient leur domination avec le ballon, ils semblaient en danger à chaque offensive de la Maison Blanche, notamment sur le couloir gauche de Vinicius. Mais si le Real paraissait plus proche d'ouvrir le score, Riyad Mahrez délivrait finalement les Cityzens avant le dernier quart d'heure : sur une superbe ouverture de l'entrant Ilkay Gündogan pour Bernardo Silva, le Portugais s'emmenait seul le ballon dans la surface avant de décaler sur le flanc droit l'Algérien, qui crucifiait Courtois d'une frappe puissante en une touche (1-0, 73e). Le 7e but du numéro 26 cityzen en Ligue des Champions, le meilleur buteur de City. Karim Benzema croyait remettre les deux équipes à égalité pour son premier duel valide avec Ederson, mais le Brésilien s'interposait pour garder l'avantage des siens (82e).

City n'était pas loin de faire le break dans les 10 dernières minutes, mais ni Cancelo, mis en échec par Courtois (86e), ni Grealish, dont le tir était dégagé par Ferland Mendy sur sa ligne (87e), ne parvenaient à faire trembler les filets. L'occasion pour l'entrant Rodrygo de profiter de la sortie hasardeuse d'Ederson pour mettre les compteurs à zéro sur un service de Benzema (1-1, 90e). Le Brésilien s'offrait même un doublé de la tête et permettait au Real de croire à la prolongation dans le temps additionnel (2-1, 90+1e). Sur un coup franc rapidement joué par Fernandinho, Foden, démarqué dans la surface, ne trouvait pas la lucarne gauche madrilène (90+3e). Après ce scénario hitchcockien, les deux formations devaient se départager en prolongation. Après la courte pause, sur une attaque initiée par Vinicius, Benzema n'était pas loin de profiter d'une faute de main d'Ederson, qui captait le ballon en deux temps (92e). Le Français obtenait ensuite un penalty sur le tacle illicite de Ruben Dias avant de se faire justice lui-même, prenant le portier auriverde à contre-pied (95e). Puis, sur le centre de Cancelo, Foden était mis en échec par la superbe parade de Courtois, suivie par Fernandinho qui ne parvenait pas à rabattre son ballon (105+2e). Comme à l'aller, City payait son inefficacité et ne pouvait rien faire face au réalisme madrilène. Malgré quelques incursions tardives dans la surface madrilène, le score ne bougeait plus : le Real Madrid renverse Manchester City (3-1, 6-5 aux scores cumulés) et rejoint Liverpool en finale.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Rodrygo (8) entré en jeu à la 67e, il a vite été participatif. Et surtout, double buteur coup sur coup pour permettre aux siens d'arracher les prolongations ! Dans un registre de renard des surfaces qu'on ne lui connaissait pas forcément qui plus est. Mais il n'a pas été que buteur, loin de là, puisqu'il a été un véritable poison pour la défense mancunienne, étant dans tous les bons coups devant et diabolique entre les lignes. De quoi confirmer sa superbe forme du moment...

Real Madrid

Courtois (7) : serein et concentré dès l'entame de la partie, où il a été sollicité sur des tentatives lointaines des Citizens, répondant donc présent. De même sur cette sacrée occasion de Bernardo Silva (20e), ou sur une frappe de Foden (39e). En fin de temps réglementaire, il en sort aussi une belle sur une frappe croisée de Grealish, tout comme il place une belle main sur une tête de Foden (105e). Une prestation plus que satisfaisante du Belge, en somme. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur le seul but de Manchester City ce soir tant Mahrez place bien sa frappe.

Carvajal (6,5) : comme à l'aller, il a été un peu hésitant sur certaines interventions en début de partie. Mais au final, il a vite redressé la barre et a aussi réussi à s'offrir quelques bonnes interventions. Il n'a pas vraiment été inquiété par Gabriel Jesus et a coupé plusieurs actions potentiellement dangereuses. Bien aidé par Valverde, il a souvent repiqué dans l'axe pour filer un coup de main aux défenseurs centraux, repoussant notamment quelques ballons dangereux. Auteur d'un excellent centre dont Vinicius n'a pas profité en tout début de deuxième acte, puis d'un caviar sur le deuxième but merengue. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau.

Nacho (6) : aligné en charnière centrale suite au forfait de David Alaba, l'Espagnol n'a clairement pas fait tâche. Comme à son habitude, il a rendu une copie plus qu'honnête, étant toujours bien positionné et toujours présent dans les duels. Peut-être un peu trop attentiste sur le but des Citizens ceci-dit, mais on ne lui en tiendra pas rigueur, surtout qu'il a réussi à annihiler plusieurs situations chaudes pour les Citizens après ça.

Militão (6) : sa prestation lors du match à Manchester avait été cataclysmique. Il devait donc se refaire ce soir. Ses premiers pas ont été assez hésitants, à l'image de cette erreur qui aurait coûté un but si Courtois n'avait pas été décisif (20e). Heureusement, il a réussi à se refaire au fur et à mesure que la partie avançait. Un peu juste sur certaines actions, mais jamais coupable d'erreurs ni vaincu sur des duels. Mention assez bien. Blessé en fin de partie et remplacé par Vallejo (113e)

Mendy (6) : le Français a plutôt bien tenu son rang ce soir pendant la plus grande partie de la rencontre. Il n'a que très peu été pris à défaut par ses vis-à-vis, étant généralement assez bien placé et intelligent dans ses décisions derrière. Jusqu'à ce but de Mahrez, où il laisse repiquer et frapper l'Algérien bien trop aisément. Il se rattrape tout de même assez bien à la 86e en sortant un ballon sur sa ligne, sauvetage qui s'avèrera décisif. Son apport offensif aura été correct, sans plus.

Casemiro (5,5) : absent lors du premier round entre les deux équipes, on a senti que son retour a fait du bien ce soir. Son volume de jeu et son activité devant la défense ont empêché les troupes de Pep Guardiola de se projeter aussi facilement vers la surface de Courtois. Il a aussi été auteur de quelques interventions plutôt limites, sans conséquences pour lui et bénéfiques pour son équipe. Il a laissé sa place à Asensio (5,5) à la 75e, mais l'entrée en jeu de l'Espagnol a été assez médiocre.

Kroos (4,5) : placé en numéro 6 à l'aller, il a récupéré le poste qui est le sien ce soir, et on l'a logiquement vu sous un meilleur jour. Mais ce n'était pas le meilleur Kroos. Plusieurs bons ballons bien sentis pour les partenaires les mieux positionnés devant, comme cette ouverture parfaite pour Carvajal sur l'occasion manquée par Vinicius Junior en début de deuxième période. Mais aussi beaucoup de temps où on ne l'a pratiquement pas vu, et où il s'est contenté de jouer trop simple. Remplacé par Rodrygo (8) , dont le commentaire est disponible ci-dessus.

Modric (4) : le Croate a été un peu décevant ce soir quand on sait ce à quoi il nous habitue dans ces rencontres de plus haut niveau. Globalement peu d'influence dans le jeu et peu d'actions où on a pu admirer l'étendue de son talent. A noter tout de même quelques bonnes interventions défensives, comme ce retour en fin de première période. La comparaison avec Bernardo Silva fait mal ce soir. Ancelotti l'a fait sortir à un quart d'heure de la fin pour Camavinga (7) , qui a bien fluidifié le jeu au milieu et a réalisé des conduites de balle de grande classe. Une prestation de patron au vu du contexte et de son jeune âge.

Valverde (5,5) : titularisé en tant que quatrième milieu de terrain par Ancelotti, l'Uruguayen a rempli son rôle. Il a couvert énormément de terrain sur ce côté droit sur les séquences défensives, empêchant les Cityzens de vraiment être dangereux sur leur flanc gauche. Sur les séquences offensives, on pouvait peut-être en attendre un peu plus dans les projections vers l'avant avant le retournement de situation de folie. Pari plutôt gagnant pour Ancelotti ce soir.

Vinicius Jr (6) : le Vinicius des mauvais soirs par moments, avec beaucoup de maladresse sur certaines situations, comme cette grosse occasion (18e), ou ce loupé énorme juste au retour des vestiaires. Mais aussi un très bon Vinicius sur d'autres phases de jeu, comme cette action individuelle dont Modric n'a pas su profiter (52e), ou plusieurs débordements côté gauche. Une chose est sûre, il a tenté, comme d'habitude, et a créé beaucoup de danger face à un Walker énormément mis en difficulté, surtout lors du second acte. Sorti par Ancelotti à la 114e pour laisser place à Lucas Vazquez qui n'a pas vraiment pu se montrer.

Benzema (5,5) : difficile de juger son match. Pendant la majeure partie de la rencontre, il a été assez peu participatif, et même maladroit sur les rares situations où ses partenaires l'ont servi. Le Lyonnais a sorti sa cape de taulier de l'attaque avec sa remise décisive pour Rodrygo en toute fin de temps réglementaire, puis, il a signé le troisième but merengue sur penalty (95e). Montrant ainsi qui est le patron offensif de cette équipe. Globalement un peu en-dessous de ce qu'il a montré depuis le début de saison, mais personne ne lui en voudra. Remplacé par Ceballos (104e), qui a servi à blinder le milieu.

Manchester City