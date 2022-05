Real Madrid : la réponse cash de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé

Cette semaine, Kylian Mbappé a mis le feu à la presse européenne. En effet, l'attaquant a profité d'un jour de repos pour faire une escapade à Madrid. Une ville où on attend son transfert avec impatience, bien qu'officiellement le Français n'ait pas encore tranché entre les Merengues et les Parisiens, qui veulent le prolonger. En conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti n'a pas pu échapper aux nombreuses questions concernant KM7.

Quand un journaliste lui a demandé s'il considérait son équipe au complet avec les arrivées d'Antonio Rüdiger (Chelsea), qui serait déjà d'accord, et de Kylian Mbappé, il a répondu : «aujourd'hui, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. Nous devons terminer la saison. Ce n'est pas le moment. Je comprends que vous manquez d'infos mais parler du mercato maintenant ne me semble pas correct. Ce n'est pas le jour pour parler des prétendus nouveaux joueurs du Real Madrid». Un autre a tenté ensuite de savoir si Vinicius Jr resterait à gauche même en cas d'arrivée de Mbappé. «Il est bien sur l'aile gauche et peut même s'améliorer. Il doit faire mieux dans le mouvement sans ballon, profiter davantage de sa vitesse, non seulement en un contre un, mais aussi dans le jeu entre les lignes», a botté en touche un technicien italien qui sait très bien que les questions sur Mbappé vont revenir à chaque point presse.