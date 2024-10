Ça a chauffé entre Carlo Ancelotti et Hansi Flick

Carlo Ancelotti a rarement paru aussi énervé. Toujours très flegmatique en temps normal, le technicien italien a semblé très agacé après le quatrième but des Blaugranas en fin de rencontre hier contre le Barça (0-4). Face à l’explosion de joie très démonstrative du banc catalan, l’entraîneur du Real Madrid est directement venu confronter son homologue Hansi Flick pour lui faire part de son mécontentement.

Le conflit ne serait cepedant pas quelque chose de personnel entre les deux coaches. «Ce qu’il s’est passé ne concernait pas Flick, mais un de ses assistants, a tenu à préciser Carletto. Il ne s’est pas comporté comme un gentleman, je lui ai dit et Flick était d’accord». Une version des faits qu’a confirmé l’Allemand de 59 ans après la rencontre : «J’ai parlé à Carlo. Nous avons célébré le but et c’est une situation normale». L’incident semble donc clos.