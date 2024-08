PSV : Jordan Teze refuse de s’entraîner pour rejoindre Monaco

Ces derniers jours, nous vous révélions que l’AS Monaco, en quête d’un défenseur, avait jeté son dévolu sur Jordan Teze. Le jeune défenseur néerlandais du PSV Eindhoven cochait toutes les cases pour évoluer dans la défense d’Adi Hutter. Et après plus de 16 ans passés dans son club formateur, le joueur de 24 ans semblait emballé par l’idée de rejoindre la Ligue 1. Et cela semble se confirmer.

Ce vendredi, le quotidien néerlandais Eindhovens Dagblad révèle tout simplement que Jordan Teze a décidé de ne pas s’entraîner ni jouer avec le PSV pour forcer son départ vers Monaco alors que son club ne semble pas emballé par cette idée. Une situation qui n’a pas plu à son coach Peter Bosz qui vient de s’exprimer en conférence de presse sur le sujet. «Je ne comprends pas. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie», a lancé l’ancien coach de l’OL qui aurait donc aimé pouvoir compter sur son joueur…