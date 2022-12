CdM 2022, France -Pologne : un onze tricolore se dégage

À deux jours de son huitième de finale face à la Pologne (dimanche, 16h), les questions quant aux onze joueurs qui seront alignés par Didier Deschamps se multiplient. Le tacticien tricolore ne devrait cependant pas avoir à trop se creuser la tête pour trouver ses titulaires, surtout après la tendre prestation délivrée par ses remplaçants face à la Tunisie (0-1).

Ainsi Le Parisien avance que seul Ibrahima Konaté pourrait se frayer sa place parmi les titulaires, lui qui a impressionné face aux Aigles de Carthage. Pour le reste, l'équipe de France devrait faire dans le classique. Olivier Giroud retrouverait sa place à la pointe de l'attaque des Bleus, Théo Hernandez son couloir gauche et Hugo Lloris sa place dans les cages. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé complèteraient la ligne offensive. Au milieu Adrien Rabiot épaulerait Aurélien Tchouamani. Raphaël Varane et Dayot Upamecano tiendraient la charnière et Jules Koundé fermerait le côté droit.