La Juventus est prête à prendre une décision radicale pour Paul Pogba

L’information avait eu l’effet d’une bombe lundi soir. Alors que Paul Pogba (30 ans) semblait prêt pour enfin lancer sa saison avec la Juventus, l’agence de presse italienne ANSA confirmait que le milieu de terrain international tricolore avait été testé positif à la testostérone, le 20 août dernier, lors du premier match de Serie A de la Juventus cette saison, contre l’Udinese. Une substance interdite pour un footballeur, en Italie, même avec une autorisation thérapeutique.

Une information également confirmée par la Juventus, qui a tenu à informer «qu’aujourd’hui le joueur Paul Labile Pogba a reçu une suspension provisoire de la part du Tribunal National Antidopage suite au résultat défavorable des analyses effectuées le 20 août 2023. La Société se réserve le droit d’évaluer les prochaines étapes de la procédure», est-il précisé dans un communiqué. Paul Pogba risque la sanction maximale avec une suspension comprise entre deux et quatre ans, mais la Juventus veut d’abord procéder à une enquête interne.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri souhaitent prendre le temps de comprendre ce qu’il s’est réellement passé et si Pogba Pogba est vraiment responsable. «On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr, c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle», défendait pourtant l’agente du joueur, Rafaela Pimenta. De son côté, la Juventus serait confiante et assure avoir agi dans les règles pour le rétablissement de l’international français.

Après avoir réalisé son enquête interne, la Juventus pourrait ensuite sanctionner Paul Pogba, à son tour. La GDS précise qu’un club a le droit de suspendre le salaire du joueur impliqué dans une affaire de dopage et que le club bianconeri pourrait également demander la résiliation du contrat du Champion du monde 2018, en cas d’implication volontaire. Paul Pogba, qui était pourtant présent au centre d’entraînement de la Juventus lundi après-midi, voit son avenir être complètement bouleversé.