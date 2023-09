Rafaela Pimenta réagit à la suspension de son client Paul Pogba

Décidément, depuis son retour à la Juventus Turin, Paul Pogba enchaîne les galères. Miné par des blessures à répétition, le milieu de terrain français a connu un nouveau coup dur ce lundi. En effet, testé positif à la testostérone lors de la rencontre des Bianconeri face à l’Udinese le 20 août dernier, l’ancien de Manchester United a été suspendu par la Ligue italienne de football à titre conservatoire.

Interrogé par RMC Sport, son agente, Rafaela Pimenta, a tenu à réagir à la polémique et a défendu les intérêts de son client : «On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle.» Reste à savoir ce qui attend Paul Pogba dans les prochains jours…