Écartée par la FFF, Corinne Diacre va toucher le jackpot

Ancienne sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre - «dispensée d’activité […] au regard du conflit largement médiatisé l’opposant à des joueuses de l’équipe de France A féminine» - a trouvé un accord financier avec la Fédération française de football pour mettre un terme à son contrat. Selon L’Equipe, la technicienne qui voyait son contrat courir jusqu’au 10 août 2024 va toucher 870 000 euros. Un montant correspondant aux salaires jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée mais aussi une année supplémentaire au titre du préjudice subi. Pour rappel, Corinne Diacre touchait 350 000 euros bruts par an.

À ces sommes s’ajoutera également une petite rallonge pour « perte de chance », car il était prévu dans son contrat une prime (100 000 euros) en cas de titre mondial cet été, et encore 100 000 euros en cas de médaille d’or olympique pour les Bleues, en août 2024. Si Diacre demandait, au départ, presque 6 millions d’euros, cet accord trouvé s’explique aussi par l’état de la tacticienne de 48 ans, qui vit très mal la situation et souhaitait éviter d’aller jusqu’aux prud’hommes. Désormais coachée par Hervé Renard, l’équipe de France féminine prépare de son côté le prochain Mondial, prévu du 20 juillet au 20 août, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

