MLS : Lionel Messi offre un nouveau trophée à l’Inter Miami

Même exilé aux États-Unis, Lionel Messi ne cesse d’empiler les trophées. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Inter Miami a remporté le Supporters Shield de la MLS, récompensant la meilleure équipe de la saison régulière à l’issue du championnat, juste avant les play-offs. Au Lower.com Field (Ohio), Messi et les siens ont battu les Colombus Crew (2-3).

La Pulga s’est même offert un doublé (45e et 45e+5), dont un magnifique coup franc direct. Luis Suárez s’est également illustré dans cette rencontre (48e). Avec ce succès, Lionel Messi remporte son second titre avec le club de Floride, après la Leagues Cup. Depuis le début de la saison, l’Argentin de 37 ans a inscrit 17 buts et a délivré dix passes décisives en 17 rencontres disputées, lui qui a connu un long arrêt à la suite d’une blessure à la cheville droite. « Je suis heureux d’avoir rempli ce premier objectif et de pouvoir penser à la suite », a-t-il indiqué au micro d’Apple TV. Il ne reste plus que deux rencontres à disputer pour l’Inter Miami dans cette saison régulière avant d’enchaîner sur les play-offs, qui auront lieu du 23 octobre au 7 décembre prochain.