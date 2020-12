LOSC : Jonathan Bamba parle du titre de champion

À 5 points du PSG seulement mais avec un match en moins (le LOSC joue face à Monaco à 13h ce dimanche, à suivre en live commenté sur Foot Mercato), Lille peut jouer les trouble-fêtes cette saison en Ligue 1. Le champion en titre parisien n'est pas aussi impérial que les années précédentes. Une surprise semble donc possible, ce que concède un Jonathan Bamba qui ne s'en privera. À Téléfoot, le milieu offensif lillois en parle même ouvertement.

«On est ambitieux, on a un groupe de qualité. L’effectif est bâti vraiment pour être au top de notre championnat, surtout à un niveau européen. Contre le PSG, on sait qu’on est outsider. À nous de faire le maximum pour pouvoir les titiller, engranger des points, et on fera les comptes à la fin» a-t-il expliqué avant d'en dire plus sur son avenir. «Aujourd’hui je suis au LOSC et j’ai une mission : maintenir le LOSC au plus haut niveau. Je ne pense pas pour le moment à un transfert.»