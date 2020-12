Atletico : Kieran Trippier surveillé par Manchester United

Un choix de carrière pas si courant. Comme peu de ses compatriotes, Kieran Trippier a fait le choix de quitter la Premier League et Tottenham pour s'exporter en Espagne, plus particulièrement à l'Atlético Madrid. Le latéral anglais, titulaire lors de chacun des matchs des Colchoneros cette saison, ne semble pas s'être trompé. Même s'il pourrait être un jour tenté par un retour au pays.

Et cela pourrait arriver plus tôt que prévu, à savoir dès cet été. A en croire le Telegraph, Manchester United suivrait avec insistance le défenseur de 30 ans. Satisfait de l'apport d'Aaron Wan-Bissaka, Ole Gunnar Solskjaer voudrait cependant lui trouver un concurrent de poids, capable de le laisser au repos de temps en temps. Et le joueur de l'Atlético pourrait apporter son expérience chez les Red Devils.