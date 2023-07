PSG : Milan Škriniar a fait ses adieux à l’Inter Milan

Alors que son contrat a officiellement pris fin hier avec l’Inter Milan, le défenseur slovaque Milan Škriniar (28 ans) attend désormais l’officialisation de son futur club, le Paris Saint-Germain. Pendant ce temps, l’ancien capitaine des Nerazzurri a publié, sur ses réseaux sociaux, un message pour fermer la page italienne de sa carrière : «Ces dernières années, l’Italie, Milan et San Siro sont devenus ma maison et celle de ma famille, dans notre stade, nous avons construit et célébré avec le Scudetto notre meilleure victoire. C’était l’endroit que j’ai défendu pendant 6 saisons, mais où je me suis d’abord senti protégé, grâce à l’affection et à l’enthousiasme que VOUS les fans m’ont toujours témoigné, et cela restera indélébile dans mon cœur».

Il a ensuite poursuivi : «Une pensée particulière envers mes coéquipiers, tous les entraîneurs, le club et tous les collaborateurs qui ont contribué chaque jour à mon épanouissement humain et professionnel durant ces six années. Merci Inter pour toutes les émotions que tu m’as fait ressentir, dans les victoires mais aussi après les défaites les plus douloureuses ! Merci INTER. Merci MILAN. Avec amour», a-t-il conclu dans le message.

