FC Barcelone : ça s'agite pour le naming du Camp Nou

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a officialisé son désir de procéder au naming pour le Camp Nou. Une démarche qui permettra aux Blaugranas de percevoir une nouvelle source de revenus. Mais dans cette période si particulière avec la pandémie de coronavirus, les dirigeants catalans réfléchissaient à l'idée que l'argent perçu du naming soit reversé pour la lutte contre le Covid-19. Et un entrepreneur se trouverait particulièrement intéressé selon Sport : Alki David.

Cet homme d'affaires britannique est un partenaire commercial de Mike Tyson et possède plusieurs biens immobiliers, des plateformes de streaming et des sociétés pharmaceutiques (Swissx). Ce dernier s'est ainsi montré optimiste sur la finalisation de ce dossier et a confirmé les négociations avec le Barça pour le naming du Camp Nou. Reste à savoir si la direction catalane tranchera en faveur de cet entrepreneur britannique...