Emmanuel Petit est tombé amoureux du PSG

Le PSG a frappé un grand coup ce mardi. En battant Arsenal à l’Emirates Stadium en demi-finale aller de la Ligue des Champions (0-1), les Parisiens se sont encore un peu plus affirmés comme prétendants à la victoire finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Motif de satisfaction supplémentaire : les joueurs de Luis Enrique l’ont emporté avec la manière, comme souvent cette saison, ne reniant absolument pas leurs principes de jeu. Et chez les fans de football français, certains commencent de plus en plus à apprécier les pensionnaires du Parc des Princes.

Alors qu’il s’est parfois montré très critique à l’égard de Paris au fil des années et des éliminations en coupe d’Europe, Emmanuel Petit a émis un avis dithyrambique concernant les Rouges et Bleus. Dans l’After Foot, le champion du monde 1998 a admis apprécier le groupe francilien : «on a une équipe de football avec une âme. Je suis pas un fan du PSG à la base, mais je commence à aimer cette équipe.» Le football peut toutefois aller très vite, et les vestes pourraient encore se retourner, alors que les champions de France ne sont pas encore en finale de C1, et que la Coupe du Monde des clubs se profilent.