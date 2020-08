L'Inter va récupérer Alexis Sanchez... pour 0€ !

« On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n'a rien fait. Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés, a affirmé Conte. Le zéro absolu. Du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m'a critiqué. Mon travail n'a pas été reconnu, ceux des joueurs non plus. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juventus, vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors ». L'ambiance a beau être tendue en interne, avec un divorce définitif entre l'Inter et Antonio Conte qui se profile à l'horizon suite aux propos cités ci-dessus, on prépare bien le mercato.

Achraf Hakimi est ainsi arrivé contre un chèque de 40 millions d'euros, tout comme Nicolò Barella (prêté cette saison par Cagliari pour 12 M€ avant d'être définitivement transféré cet été pour 25 millions d'euros) et maintenant, les Lombards souhaitent conserver Alexis Sanchez, qui était prêté par Manchester United cette saison. L'ancien du Barça et d'Arsenal, qui sortait de plusieurs saisons compliquées à cause de pépins physiques, a retrouvé des sensations, terminant l'exercice 2019/2020 avec 4 buts et 8 passes décisives en 22 rencontres de Serie A. De quoi convaincre les Milanais de se l'offrir de façon définitive.

Manchester United a accepté de le laisser filer gratuitement

Comme l'explique Sky Italia, l'attaquant de 31 ans va bien rester à l'Inter. Les contacts avec les Red Devils se sont accélérés ces derniers jours et un accord a été trouvé au cours de ces dernières heures. Et selon ce même média, les Intéristes vont frapper un gros coup puisque le joueur va leur coûter... 0€ en transfert !

Selon le média transalpin, Manchester United a tout simplement accepté de libérer le joueur et donc de le laisser filer gratuitement, alors que son contrat expire en 2022. De quoi faire des économies pour les réinjecter dans la masse salariale. L'Inter va récupérer le joueur gratuitement certes, mais devra tout de même lui verser des émoluments conséquents de 7 millions d'euros net par saison, sur une durée de trois ans. On peut imaginer qu'il touchera également une prime à la signature sympathique, mais on est bien loin des 17 millions d'euros évoqués par les médias britanniques pour son transfert...