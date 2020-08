Manchester United fixe le prix d'Alexis Sanchez

Pour son mercato qui prévoit d'être XXL, Manchester United va avoir besoin d'argent, notamment pour s'offrir Jadon Sancho. La vente de certains indésirables du club risque de pouvoir bien aider. Parmi eux, Chris Smalling et Alexis Sanchez, respectivement envoyés en prêt à la Roma et à l'Inter. Les Milanais ont d'ailleurs émis le souhait de conserver l'international chilien pour la saison prochaine.

Et ils savent désormais à quoi s'en tenir. Pour l'ancien du Barça, il faudra dépenser 17 millions d'euros comme le rapporte l'Express. Mais ça coince un peu au niveau salarial : les Nerrazurri auraient du mal à s'aligner sur le salaire de l'ailier de 31 ans, soit 620 000 euros par semaine, le plus gros salaire de l'effectif mancunien. À l'Inter, Sanchez s'est sportivement relancé et pour y rester, il devra certainement faire des concessions.