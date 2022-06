Joan Laporta dézingue Javier Tebas

Très présent dans les médias ces derniers jours, notamment pour taper sur le PSG et Manchester City, Javier Tebas, le président de LaLiga avait également affirmé que le FC Barcelone ne possédait pas les conditions économiques nécessaires pour s'offrir Robert Lewandowski, ou n'importe quelle recrue. Joan Laporta, le président blaugrana lui a répondu en le remettant à sa place : «face aux déclarations du président de LaLiga disant que nous ne pouvons pas signer un joueur, je voudrais lui rappeler que son rôle est de veiller aux intérêts de LaLiga et des clubs de football. »

Il a ajouté : «je lui demande de s'abstenir de faire des déclarations sur le fait que le Barça peut ou non signer un joueur. Vous portez clairement atteinte aux intérêts du FC Barcelone et, de plus, je ne sais pas si vous faites ces déclarations volontairement ou non. S'il les fait volontairement, c'est un signe clair qu'il veut nuire aux intérêts de Barcelone. Et s'il les fait involontairement, c'est une preuve supplémentaire de son incontinence verbale et de son désir d'être sous les feux de la rampe. Je ne pense pas que ce soit sa place, » peut-on lire sur Marca.