PSG : Keylor Navas affiche ses ambitions

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma dans les cages du Paris Saint-Germain, Keylor Navas n'a disputé que 14 rencontres depuis le début de la saison, malgré une excellente saison l'an dernier. Le portier de 34 ans reste confiant. «J’ai de l’expérience, j’arrive à rester calme et je n’ai qu’une idée en tête : aider l’équipe. J’ai toujours envie de progresser, de travailler. Je suis persuadé que l’on peut toujours s’améliorer, insister sur des détails qui vont faire de nous un meilleur gardien», a-t-il expliqué.

Avant d'afficher ses objectifs pour le reste de la saison actuelle. «Gagner. Pour moi c’est ça le plus important : gagner, gagner. C’est la seule chose que j’ai en tête. Je veux continuer comme ça, faire attention à ne pas me relâcher et jouer. C’est ce que je préfère. Je veux jouer tous les matches possibles. Je veux aider l’équipe, gagner des titres et continuer à écrire l’histoire», a ajouté le gardien costaricain sur le site officiel du club parisien.