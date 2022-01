Manchester City offre une reconversion à Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Il y a des fins de carrières tragiques, et celle d'Agüero en est une. L'été dernier il quittait son club de Manchester City, avec lequel il a presque tout gagné et pour qui il est le meilleur buteur de l'histoire, pour retourner en Espagne, cette fois au FC Barcelone, pour jouer avec son ami de toujours Lionel Messi. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu puisque Messi a signé au PSG et que le "Kun" a fait face à de nombreuses blessures. La découverte d'une insuffisance cardiaque l'oblige à prendre sa retraite à seulement 33 ans.

Meilleur buteur étranger en Premier League, Sergio Agüero est une star en Angleterre. Il est apprécié et respecté par ses adversaires mais surtout par les Skyblues à qui il a offert le titre dans les dernières secondes du championnat en mai 2012. Selon The Sun, Les Citizens ont décidé d'offrir un rôle d'ambassadeur à celui qui a inscrit 260 buts et remporté 5 championnats avec cette tunique bleue ciel.