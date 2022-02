FFF : Noël Le Graët s'en prend à Kurt Zouma !

Les réactions continuent de tomber à propos de la vidéo montrant Kurt Zouma frappant son chat. Les premières sanctions pour le joueur sont tombées; il s'est fait confisquer ses chats et s'est vu infliger une amende de 300 000€ par son club de West Ham. Adidas a également mis fin aux relations entre eux et le joueur. Si aucune mesure judiciaire n'a été évoquée, des mesures sportives pourraient être prises, comme l'a laissé entendre Didier Deschamps.

Le Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a également réagi sur cette affaire : «C'est un acte de maltraitance évidemment choquant. Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses ; j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas.»