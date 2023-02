La mise au point du FC Barcelone concernant la rénovation du Camp Nou

Alors que les joueurs du FC Barcelone devront déménager et reprendront les anciennes installations de l’Espanyol au stade Montjuïc lors de la prochaine saison pour que le Camp Nou se refasse une beauté, la rénovation de l’antre du Barça a été pointée du doigt par nos confrères d’El Confidencial. Le club catalan a donc décidé de démentir les informations publiées par le média espagnol concernant les travaux de son stade via un communiqué.

La suite après cette publicité

«Nous regrettons qu’El Confidencial insiste pour tenter de discréditer le processus d’appel d’offres réalisé par le FC Barcelone dans le cadre de l’attribution des travaux de l’Espai Barça sur la base d’informations totalement fausses qui, à ce jour, ont déjà mérité l’envoi de deux demandes de rectification (dont l’une a été traitée et l’autre est en attente d’achèvement dans le délai légal prévu). Le Club continuera à informer les membres de toute publication mensongère à ce sujet (que ce soit dans El Confidencial ou dans tout autre média) et prendra les mesures légales appropriées pour se défendre contre ces attaques injustifiées et inappropriées.»

À lire

Barça : Sergio Busquets souffre d’une entorse