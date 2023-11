Les cliniques capillaires de Cristiano Ronaldo lui posent de gros problème

Cristiano Ronaldo (38 ans) a fait parler de lui cette semaine. Le commentaire du Portugais à la publication d’un journaliste sur le succès de Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2023 a fait couler de l’encre. Même chose concernant son attitude lors du match entre Al-Nassr et Al-Ettifaq. Le joueur a pesté contre l’arbitrage et a demandé le changement de l’homme au sifflet. Ce jeudi, CR7 est encore au centre de l’actualité, mais pour une raison qui n’a rien à voir avec le football. Véritable homme d’affaires, il a notamment investi dans plusieurs cliniques de greffe capillaire (Insparya Medical Clinic) dont sa compagne, Georgina Rodriguez, est l’ambassadrice.

Et d’après les informations publiées par El Confidencial, ces centres posent des problèmes au joueur. En effet, l’agence fiscale a ouvert un dossier à la suite de l’émission de factures sans TVA à des centaines de clients entre 2019 et 2021. La publication ibérique explique que «la clinique capillaire Insparya se cache derrière le fait que l’alopécie est une maladie et que les services médicaux à des fins de diagnostic, de prévention, de traitement et de guérison" sont exonérées de cette taxe , mais le Trésor estime qu’une partie de leurs greffes poursuivent des objectifs purement esthétiques et devraient être taxées à 21 %.» El Confidencial explique que l’agence fiscale examine les relevés bancaires de huit comptes qui appartiennent au joueur et à sa compagne, des paiements en espèces ainsi la liste anonymisée des patients avec les interventions effectuées. CR7 et Georgina Rodriguez n’ont pas souhaité commenter cette affaire. Ils laissent leurs avocats gérer ce dossier.