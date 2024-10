Droits TV : le groupe L’Equipe nouveau diffuseur de la Serie A en France

Les amoureux de Serie A résidant en France étaient frustrés depuis le début de la saison. Suite à la fin de son partenariat avec beIN SPORTS, le championnat italien n’avait toujours pas de diffuseur en Hexagone. De quoi en agacer plus d’un, surtout après avoir raté un choc XXL entre l’Inter et la Juventus (4-4). Mais depuis ce mardi 29 octobre, bonne nouvelle ! La Serie A va enfin pouvoir être diffusée en France.

«Le groupe L’Équipe diffusera à partir de ce mardi soir, et pour deux saisons, deux matches par journée de Serie A. Il a aussi renouvelé les droits de la Coupe et de la Super Coupe d’Italie. Depuis le début de la saison, aucun match de Serie A n’était visible en France, après l’arrêt du contrat avec beIN Sports en mai dernier. Désormais, le Championnat d’Italie a enfin un diffuseur. Le groupe L’Équipe en a acquis les droits pour deux saisons jusqu’en 2026. Il diffusera via la chaîne L’Équipe et la plateforme L’Équipe live foot, deux des plus belles affiches par journée, avec alternativement le choix 1 (journées impaires) et le choix 2 (journées paires) ainsi que le choix 3. Il disposera également des highlights de tous les matches», indique le groupe sur son site internet.