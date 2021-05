Ligue 1 : Tony Cascarino détruit Lille et le compare à Sunderland

Cette année, la course au titre est plus que folle. Le PSG qui est comme chaque année le grand favori au sacre final est devancé par un Lille de plus en plus bluffant chaque week-end. Les hommes de Christophe Galtier sont toujours leaders et réalisent pour l’instant un sans-faute. Mais visiblement pas de quoi impressionner Tony Cascarino. L’ancien joueur de l’OM n’a pas été tendre du tout avec les Lillois estimant qu’ils étaient le Sunderland de France.

La suite après cette publicité

« Lille qui gagne la Ligue 1, c’est pire que Leicester gagnant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grande équipe de sa région. C’est la deuxième. Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C'est comme si Sunderland gagnait le championnat contre Man City. Désolé pour les fans de Sunderland si je vous ai contrariés, mais c'est la meilleure comparaison », a-t-il lancé au micro de talkSPORT. Les Lillois apprécieront.