C4 : l’Eintracht Francfort et la Fiorentina font le travail, Bodø/Glimt fait couler un peu plus le Besiktas

Première salve de la quatrième journée de la Ligue Europa Conference ce jeudi en début de soirée avec huit rencontres au programme, le match entre le FC Astana et Ballkani s’étant terminée sur un score vierge (0-0). La belle opération de ce multiplex était à mettre au crédit de Bodø/Glimt, vainqueur de Besiktas en Turquie et revenant à égalité du Club Brugge. Les coéquipiers de l’ancien Marseillais Eric Bailly, quant à eux, sont derniers de leur poule et sont quasiment éliminés de la course à la phase finale de la compétition.

On poursuit ce tour d’Europe avec le Viktoria Plzen, habitué de la Ligue des champions ces dernières années, qui confirme son sans-faute en C4 par une victoire sur le fil contre le Dinamo Zagreb et s’assurer une place en huitièmes. Le PAOK, tenu en échec par Aberdeen, et l’Eintracht Francfort, glanant les trois points sur la plus petite des marges à Helsinki, sont également sûrs de disputer le prochain stade de la troisième Coupe d’Europe.

Les résultats complets

Groupe C :

Astana 0-0 Ballkani (coup d’envoi donné à 16h30)

Viktoria Plzen 1-0 Dinamo Zagreb : Chory (35e)

Groupe D :

Besiktas 1-2 Bodø/Glimt : Bingol (64e) / Moumbagna (38e, 49e)

Groupe E :

Legia Varsovie 2-0 Zrinjski : Augustyniak (14e), Josue (pen, 30e)

Groupe F :

Čukarički 0-1 Fiorentina : Nzola (pen, 8e)

Ferencvaros 1-1 Genk : Pesic (48e) / Munoz (62e)

Groupe G :

HJK 0-1 Eintracht Francfort : Chaibi (31e)

PAOK 2-2 Aberdeen : Taison (23e), Samatta (67e) / Duk (14e), McGrath (70e)

Groupe H :

Nordsjaelland 1-1 Trnava : Ingvartsen (pen, 32e) / Duris (64e)