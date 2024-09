Portugal : mauvaise nouvelle pour Vitinha

Les supporters du Portugal, et sans doute aussi ceux du Paris Saint-Germain, retiennent leur souffle pour Vitinha. Titulaire hier soir face à la Croatie (2-1), le milieu de terrain de 24 ans a dû céder sa place en toute fin de match après un contact à la cheville. Son sélectionneur, Roberto Martinez, a d’ores et déjà confirmé que le Parisien était forfait pour le prochain match de Ligue des Nations face à l’Écosse.

La suite après cette publicité

«Vitinha est un joueur qui s’est beaucoup développé au cours des 12 derniers mois et qui a atteint un niveau exceptionnel. Il a une capacité incroyable à contrôler le jeu, son sens du temps et de l’espace et sa qualité technique. Compte tenu de ses qualités, il mérite de figurer sur la liste du Ballon d’Or. Il est certain qu’il ne jouera pas contre l’Écosse. Il a un problème à la cheville et nous allons l’évaluer dans les prochaines 24 à 48 heures car des tests médicaux doivent être effectués», a déclaré l’Espagnol en conférence de presse d’après-match.