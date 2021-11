EdF (F) : Noël Le Graët réagit à l'affaire Hamraoui/Diallo

Voilà une affaire dont se serait bien passé le PSG mais aussi l'équipe de France féminine. Un peu plutôt dans la journée, on apprenait qu'Aminata Diallo, milieu de terrain de 26 ans, avait été placée en garde à vue dans une affaire liée à l'agression particulièrement violente de l'une de ses coéquipières, Kheira Hamraoui (31 ans). Les deux joueuses sont concurrentes en club comme en sélection, la justice soupçonne une histoire de rivalité qui aurait disjoncté.

Après le communiqué du PSG, Noël Le Graët a pris la parole et se dit choqué par cette histoire qui risque d'avoir des répercussions. « Je n'en sais pas plus que vous pour l'instant. Mais ce qui est suspecté est invraisemblable. Je connais les deux joueuses. Je suis atterré si ce qui est évoqué est vrai. Cela paraît inimaginable. Je reste très étonné et dans l'attente des résultats de l'enquête » a affirmé le président la FFF à L'Equipe.