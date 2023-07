L’image de Kylian Mbappé se détériore aux yeux du grand public

La suite après cette publicité

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Kylian Mbappé est une superstar. Non, le Bondynois n’est plus ce jeune talent qui paraît aussi humble qu’affamé de buts. Aujourd’hui, l’attaquant du Paris Saint-Germain divise. Clivant, le personnage a toujours paru sûr de lui, à la manière d’un Cristiano Ronaldo, son idole depuis petit. Si l’international français de 24 ans était sur le toit du monde - ou presque - durant la Coupe du Monde au Qatar après son immense triplé en finale face à l’Argentine, la côte de Kylian Mbappé se dégrade au sein de l’opinion publique.

D’après un sondage Odoxa pour RTL et Winamax, 63% des Français ont une bonne opinion du buteur parisien, mais rares sont ceux qui le trouvent humble et sympathique, de par ses prises de position notamment. De plus, si 70% de ses compatriotes le jugent toujours sympathique, Mbappé a perdu 10 points en 4 ans sur ce critère d’évaluation et ils ne sont plus que 45% à l’estimer humble, bien loin des 66% en 2019. Enfin, pour 65% des Français, il est proche du public et pour 55% d’entre eux, l’attaquant du PSG incarne bien la jeunesse du pays. Selon ce sondage se basant sur un échantillon de 1005 personnes, l’image de Kylian Mbappé se détériore au fil du temps. Cela dit, sa popularité reste encore très élevée, même si les sportifs tels que Teddy Rinner (89% en mai 2023) ou encore Tony Parker (87% au moment de sa retraite sportive en 2019) ont connu un meilleur succès auparavant.

