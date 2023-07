Le vestiaire du PSG choqué par les déclarations de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Le nouveau feuilleton estival entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne cesse de prendre de l’ampleur ces derniers jours. Après les multiples ultimatums sous forme de menaces lancés par le président qatari Nasser Al-Khelaïfi, lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique, la star parisienne Kylian Mbappé s’est offert un droit de réponse ce samedi matin, dans les colonnes de nos confrères de France Football. Au cours de son entretien, l’attaquant de 24 ans aborde plusieurs sujets dont les dysfonctionnements au sein du club, notamment dans l’effectif parisien, mais aussi de son attitude, son état d’esprit et ses objectifs personnels. Kylian Mbappé estime qu’évoluer à Paris n’aide pas beaucoup à mettre ses bonnes performances en valeur. Des propos qui ont eu l’effet d’une nouvelle bombe médiatique au sein de l’institution parisienne, à commencer par le vestiaire du PSG où cette nouvelle sortie du natif de Bondy ne passe pas du tout, à l’aube du début de la préparation.

«Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j’ai eu la chance d’être observateur, il n’y a pas si longtemps que ça, avant d’être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où prime le 'c’est bien, mais fais encore’. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais», a-t-il précisément affirmé dans France Football.

À lire

PSG : la réponse forte de Kylian Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi

Six joueurs tirent la sonnette d’alarme !

D’après les informations de Sky Sport, six joueurs du Paris Saint-Germain ont contacté ce matin le président Nasser al-Khelaïfi pour se plaindre des propos tenus sur le club parisien par Kylian Mbappé, dans cette fameuse interview au magazine France Football. La chaîne britannique ajoute que sur les six protagonistes en colère, deux d’entre eux sont des nouveaux joueurs, arrivés à Paris ces dernières semaines lors du mercato estival. Nos confrères de RMC Sport précise d’ailleurs qu’un des messages envoyé au président qatari disait très exactement : «Ceci est une insulte pour le club».

La suite après cette publicité

Le président du club de la capitale aurait également trouvé ces propos choquants, considérant ceux-ci comme un véritable manque de respect à tous les joueurs actuels présents dans l’effectif, y compris aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l’ensemble des supporters parisiens. Bref, une vraie pique pour tous les membres du club. NAK se demanderait aujourd’hui les raisons qui retiennent Mbappé au PSG s’il est si peu satisfait du travail de la direction parisienne ces derniers mois. Un nouveau rebondissement donc dans le feuilleton estival et nul doute que les rumeurs autour du Real Madrid ne risquent pas de se calmer dans les jours à venir.