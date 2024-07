Fenerbahçe : l’incroyable offensive à 70 M€ lancée par José Mourinho pour Darwin Núñez

Son arrivée avait fait l’effet d’une bombe sur la planète foot. Sans poste après son licenciement de l’AS Roma, José Mourinho a paraphé un contrat de deux ans avec Fenerbahce. Le technicien portugais percevra un salaire de 10,5 millions d’euros selon les chiffres communiqués par le club turc. Accueilli comme une rockstar dans une cérémonie organisée en grande pompe, l’ancien coach du Real Madrid et de l’Inter Milan n’avait pas mâché ses mots quant à son ambition en Turquie : «Je veux travailler ici pour aider le football turc et développer la Ligue turque. Le plus important n’est ni de développer le football turc ni de développer la Super League turque, le plus important c’est Fenerbahçe ! A partir de maintenant, vos rêves sont mes rêves. Le football est une passion. Je pense que je suis dans l’un des meilleurs endroits où l’on peut ressentir cette passion. Depuis que j’ai rencontré Ali Koç, je peux vraiment dire que je voulais être ici. Vous êtes un très grand groupe de supporters. Je le dis de tout mon cœur, je voulais être ici pour votre passion », avait déclaré l’entraîneur portugais lors de sa conférence de presse organisée sur la pelouse du stade Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

La suite après cette publicité

Depuis cette folle journée de présentation, les rumeurs vont de bon train dans le club stambouliote et avec l’attractivité qu’apporte José Mourinho, les dirigeants du Fenerbahçe veulent mettre les petits plats dans les grands avec l’objectif de réaliser un mercato historique en dépensant sans compter. Mais pour le moment, le Portugais de 61 ans veut brouiller les pistes : «Il manque désormais près de 50 % de l’équipe. Nous avions une équipe de qualité de l’année dernière. Je n’ai pas tous les joueurs, mais nous avons une équipe de qualité. Nous voulons agir intelligemment sur le mercato, et non émotionnellement, pendant la période de transfert. Nous devons recruter les bons acteurs avec les bonnes affaires. Nous ne devrions pas nous précipiter. Nous ne pouvons pas recruter trop de joueurs, 6, 7, 8. Nous connaissons nos priorités. Nous avons fait nos plans», a affirmé le tacticien à la télévision turque, alors que son équipe a entamé sa première semaine de camp d’entraînement. Plusieurs noms ont déjà circulé dans les différentes presses et une nouvelle star se voit affilié au grand projet fou du Special One. Ce n’est autre que Darwin Núñez, attaquant star de Liverpool, qui pourrait être sacrifié pour renflouer les caisses.

À lire

LOSC : deux géants d’Europe sont très chauds sur Yusuf Yazici

Un transfert record à 70 millions ?

Selon les informations de plusieurs médias étrangers, notamment en Angleterre et en Turquie, le Fenerbahce a entamé des négociations pour amener l’attaquant de Liverpool, Darwin Núñez, en Turquie sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Les Reds ont déboursé près de 85 millions de livres sterling, soit 100 millions d’euros, pour l’international uruguayen à l’été 2022 en provenance de Benfica. Un transfert record pour le club, alors que Jürgen Klopp cherchait à ajouter plus de qualités offensives à son équipe. Cependant, Núñez a connu une période mitigée à Anfield avec 33 buts en 96 apparitions toutes compétitions confondues et 11 buts en 36 apparitions en Premier League la saison dernière. Un temps lié au FC Barcelone, le natif d’Artigas a contribué à un but en Premier League toutes les 108 minutes la saison dernière, mais il a été coupable d’avoir raté un certain nombre d’occasions en or alors que Liverpool s’effondrait dans la course au titre. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Darwin Núñez est actuellement valorisé à 70 millions d’euros.

La suite après cette publicité

La presse turque, notamment Fanatik et Ajansspor, ajoute que José Mourinho a lui-même pris l’initiative de mener à bien les négociations entre toutes les parties, en accompagnant les dirigeants du Fener dans cette tâche. L’entraîneur portugais convoite le «transfert de l’année», pour reprendre les termes de la presse turque, avec la possible arrivée de Darwin Núñez. L’équipe turque «mène ses opérations de transfert dans le plus grand secret». De plus, on apprend que Fenerbahce a «fait une offre de transfert au joueur de Jorge Mendes, qui est aussi l’agent de José Mourinho» alors que les géants turcs recherchent coûte que coûte un nouvel avant-centre pour remplacer Michy Batshuayi. Actuellement présent aux Etats-Unis pour disputer la Copa América avec l’Uruguay, le joueur de 25 ans devrait rencontrer le nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, après le tournoi et ainsi prendre une décision concernant son avenir. D’après The Sun, la direction des Reds n’est pas contre une vente de Darwin Núñez pour financer l’arrivée de la priorité estivale, Ollie Watkins d’Aston Villa. En tout cas, avec Mourinho, les Sarı Kanaryalar ont quelque chose de spécial !