Chelsea : Wesley Fofana passe sa visite médicale à New-York

Le transfert historique de Wesley Fofana est sur le point de se boucler. En effet, le défenseur international U21 (5 sélections) est aux Etats-Unis pour effectuer sa visite médicale aujourd'hui, selon RMC Sport. L'ancien stéphanois est à New-York avant de rentrer à Londres pour signer son contrat jusqu'en 2026 avec les Blues. Le montant de transfert s'élève donc à 82 millions d'euros.

Une aubaine pour les Verts qui vont récupérer jusqu'à 12 millions d'euros de façon échelonnée dans l'affaire. Formé dans le Forez depuis 2015, le natif de Marseille a quitté l'ASSE en 2020 pour rejoindre Leicester contre un chèque de 40 millions + 5 en bonus. Auteur de 52 matchs pour un but et une passe décisive toutes compétitions confondues avec les Foxes, Wesley Fofana deviendra le quatrième plus gros transfert pour un défenseur derrière Harry Maguire, Matthijs de Ligt et Virgil van Djik.