LOSC : Loïc Rémy et Jérémy Pied vont prolonger

Ce vendredi, Christophe Galtier était de passage en conférence de presse. L'occasion pour lui d'évoquer la reprise de son équipe ainsi que le programme qui attend ses hommes. Mais le technicien tricolore n'a pas pu échapper aux questions sur le mercato.

Il a notamment été interrogé sur deux éléments de son effectif libres le 30 juin, à savoir Loïc Rémy (33 ans) et Jérémy Pied (31 ans). «Ca va se signer très vite, incessamment sous peu. Non, j'aurais Loïc (Rémy) et Jérémy (Pied). Ils seront là la semaine prochaine à l'entraînement». Une excellente nouvelle pour les Dogues.