Mercato : ça se complique pour Tosin Adarabioyo, Monaco creuse deux autres pistes

La suite après cette publicité

Très active la semaine dernière avec les arrivées de Denis Zakaria et de Wilfried Singo, l’AS Monaco temporise depuis. Si tout va bien en ce début de saison avec deux victoires en autant de matches, le club de la Principauté sait qu’il doit bien boucler son mercato pour continuer à bien figurer en Ligue 1. Un attaquant de pointe est clairement désiré pour remplacer Breel Embolo blessé pour une grande partie de la saison. Falorin Balogun fait office de priorité absolue, mais pour l’instant Arsenal se montre trop gourmand. En parallèle de ce dossier, Thiago Scuro, le nouveau directeur sportif monégasque planche sur l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire.

Monaco est déjà résigné pour Tosin Adarabioyo

Depuis plusieurs semaines, l’ASM veut faire venir Tosin Adarabioyo, le défenseur anglais de Fulham. Mais l’opération est complexe notamment du fait de l’intervention d’intermédiaires mandatés par le club londonien. Malgré l’envie forte du joueur de rejoindre la Principauté, le transfert a aujourd’hui de grandes chances de capoter. Monaco, qui a fait une offre ferme de transfert aux Cottagers, n’a même pas eu de réponse de leur part. Consciente de la complexité d’un joueur bien parti pour disputer sa dernière année de contrat à Fulham avant de partir libre l’été prochain, l’ASM travaille sur plusieurs pistes alternatives.

À lire

Monaco : Wissam Ben Yedder conteste les faits après sa mise en examen

Selon nos informations, deux se dégagent et se trouvent au Portugal. Premier joueur ciblé et non des moindres : Ousmane Diomandé, grosse révélation en première division portugaise avec le Sporting CP. Recruté très jeune par le dénicheur de talent danois du FC Midtjylland, ce défenseur central rapide, fort dans les duels, technique et doté d’un bon sens de l’anticipation impressionne depuis son arrivée en février 2023 au Sporting après six mois passés en prêt en deuxième division du côté de Mafra.

La suite après cette publicité

Monaco prospecte au Portugal pour trouver son défenseur !

Auteur d’un match énorme en Ligue Europa face à Arsenal quelques semaines après son arrivée, Ousmane Diomandé a mis tout le monde d’accord, à commencer par son coach Ruben Amorim qui en a fait son titulaire pour les deux premiers matches de la saison. Doté d’une clause libératoire de 80 M€, le roc défensif ivoirien risque d’être difficile à déloger cet été. Mais Monaco, qui apprécie tout particulièrement le championnat lusitanien, a également des vues sur Filipe Relvas.

Plus abordable financièrement, le défenseur portugais de 23 ans évolue du côté de Portimonense. S’il connaît un début de saison compliqué avec son club, le natif d’Espinho jouit d’une belle cote auprès des scouts des plus grands clubs européens. Ces derniers mois, Chelsea, Wolfsbourg, le Benfica et le Besiktas ont sondé le club portugais pour connaître la disponibilité du gaucher, très bon dans les airs grâce à sa grande taille et à son timing. Selon nos informations, il pourrait coûter moins d’une dizaine de millions d’euros. Une troisième piste est également suivie, mais son nom n’a pas filtré… À suivre.