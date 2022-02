Olympico : comment l'OL a piégé l'OM

La suite après cette publicité

Honnêtement, vu l'avant-match de l'Olympique Lyonnais, dans ce match reprogrammé contre l'Olympique de Marseille, on ne s'attendait pas à grand-chose des hommes de Peter Bosz. Pourtant, et malgré l'ouverture du score précoce de l'OM par Mattéo Guendouzi, le Néerlandais a réussi son coup et a fini par l'emporter (2-1). En conférence de presse, il a expliqué comment.

« Le première mi-temps était complètement différent, le pressing avec un gardien très haut entre les deux défenseurs, c'était dur. Il y avait toujours un central libre. On a changé, on a monté Malo comme ailier droit. On a joué plutôt en 4-3-3 et je pense que ça a bien marché, on a vraiment bien joué en deuxième mi-temps », a-t-il commencé par expliquer, visiblement ravi.

Jorge Sampaoli, lui, a reconnu le coup tactique lyonnais, tout en le minimisant et en expliquant que c'était surtout de la faute de l'OM, si ce match s'était terminé ainsi. Pourtant, il faut reconnaitre que Bosz avait eu de la suite dans les idées en demandant à ces latéraux et ailiers de plonger dans le dos de la défense. Luan Peres a par exemple été en grandes difficultés.

L'OM n'a pas arrêté de jouer sans raison

« On a déjà essayé avec les courses derrière leur défense, c'était la clé du match. On a toujours plutôt le ballon, c'était difficile, ils ont une position particulière avec leur gardien. On le savait, mais on n'a pas mis la pression sur eux. On a changé en deuxième mi-temps. On a laissé jouer Rayan (Cherki ndlr) sur Saliba et Shaq' (Shaqiri ndlr) le pressing sur l'autre défenseur. Le milieu de terrain est monté. Cela a marché. C'était risqué, ils ont joué avec le milieu entre les lignes. Ünder, il a raté le 2-0. À mon avis, c'était mérité », a-t-il poursuivi tout en expliquant avoir été ravi par la prestation de Malo Gusto.

En résumé, l'OL s'est heurté à un bon bloc marseillais en première période. En seconde période, en abandonnant une défense à trois, en passant dans un subtil 4-3-3 tout en repositionnant Malo Gusto ailier, Bosz avait tout vu et tout compris. L'entrée, en fin de match de Moussa Dembélé, a elle aussi changé le cours de ce match. L'OM a arrêté de jouer, l'OM a perdu, mais surtout l'OM a été privé de tout par un OL qui avait plus faim et qui était bien plus incisif.