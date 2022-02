OL : la performance XXL de Malo Gusto

La suite après cette publicité

Pendant longtemps, il a été l'un des seuls à surnager côté lyonnais. Entreprenant et très actif à défaut d'être percutant dans ce 3-4-3 sur le flanc droit, Malo Gusto n'a jamais abdiqué, alors que l'OL était mené et malmené contre l'OM. Même quand son équipe fut dans le dur, on l'a vu courir dans tous les sens, tentant d'apporter le pressing, ou faire remonter son équipe une fois le ballon dans les pieds.

L'entrée de Moussa Dembélé a pu lui apporter un point de repère dans la surface adverse, mettant enfin en relief sa prise de pouvoir physique sur la fatigué Luan Peres. «On a essayé de jouer à fond sur leurs faiblesses. On a vu qu'il y avait un peu plus de place et des espaces sur ce côté-là donc on a essayé de jouer sur ça pour les mettre en difficultés», expliquait le droitier de 18 ans après la rencontre.

Bosz : «le joueur que j'ai vu le plus, c'était Malo»

Luan Peres, comme le reste de ses coéquipiers, semblait toujours plus en difficulté au fur et à mesure de la rencontre. Baissant le pied physiquement, il commençait à flancher face aux décalages de Dubois sur Gusto et a fini par être pris à défaut sur cet excellent centre du jeune Lyonnais à destination de Shaqiri (76e), auteur de l'égalisation. En première période déjà, il a tenté bon nombre de fois d'apporter de la profondeur et de prendre la défense à revers.

«Le joueur que j'ai vu le plus, c'était Malo», confirmait Bosz en conférence de presse, sans doute très heureux aussi des replis défensifs de son protégé, auteur notamment d'un très gros retour dans les pieds de Guendouzi (36e). «Il a fait des courses dans le dos. C'est aussi parce que Shaqiri jouait entre les lignes. Luan Peres était entre Shaqiri et Malo. En première période, il a été très bon.» Et grâce à ça, l'OL s'est relancé contre l'OM.