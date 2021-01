OM : André Villas-Boas et un possible départ de Morgan Sanson

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin 2022 du côté de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson attise toujours les convoitises. Déjà très courtisé l'été dernier, le milieu français a encore un prétendant cet été. Alors que Téléfoot La Chaîne expliquait qu'un club anglais était intéressé, [TF1* affirmait ensuite que cette écurie était Aston Villa.](https://www.footmercato.net/a1418945358726312016-om-aston-villa-va-passer-a-laction-pour-morgan-sanson)

Avant la rencontre entre l'OM et le Nîmes Olympique (1-2, 20e journée de Ligue 1), le head of football Pablo Longoria avait déjà évoqué cette rumeur. Et André Villas-Boas, le coach du club phocéen, en a fait de même en conférence de presse d'après-match.