PSG : Thiago Motta attristé par l'élimination face au Real Madrid

Interrogé en conférence de presse vendredi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel entraineur de la Spezia Thiago Motta s’est dit attristé par l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi (3-1). « Je suis triste pour la défaite, mais c’est ça le football. Je suis triste parce que j’ai beaucoup d’amis, des anciens coéquipiers avec qui j’ai joué. C’est une équipe qui a toujours la possibilité de lutter pour aller au bout de cette compétition. Ce n’était pas pour cette année, je suis triste pour eux » a expliqué l’Italien de 39 ans.

L’ancien milieu de terrain a aussi eu une pensée pour le président parisien Nasser Al-Khelaïfi qui était très énervé après l’élimination de son équipe. « Je suis triste aussi pour le président. C’est une personne que je connais très bien et qui fait toujours le maximum. Et même plus, pour arriver aux objectifs pour lesquels ils travaillent depuis le début de la saison avec les joueurs » a déclaré Motta qui lutte actuellement pour le maintien en Serie A avec son équipe, actuellement 16e au classement.