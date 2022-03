Real Madrid-PSG : l'arbitre charge Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo

La suite après cette publicité

Un jour sans fin. Depuis quelques saisons maintenant, le Paris Saint-Germain enchaîne les humiliations en UEFA Champions League. Après la remontada du FC Barcelone ou encore l'élimination face à Manchester United, le club de la capitale a vécu une terrible désillusion hier soir sur le pelouse du stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid.

Après avoir mené 1 à 0, Paris, qui s'était imposé 1 à 0 à l'aller, était sur la bonne voie. Mais tout a basculé après l'erreur de Gianluigi Donnarumma. Au final, les Franciliens s'inclinaient 3 à 1 et sortaient la tête basse de la Ligue des Champions. Un nouvel échec qui a fait explosé le PSG. Alors que Donnarumma et Neymar se seraient battus dans le vestiaire, Nasser Al-Khelaïfi, lui, a pété un câble.

L'arbitre accable le PSG

Après la rencontre, le président parisien s'est rendu dans le vestiaire des arbitres, comme il l'avait fait à l'aller, afin de demander des comptes. En effet, il estime que Karim Benzema a fait faute sur Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène. Le ton serait monté. Enervé, tout comme Leonardo, il aurait donné des coups dans les murs avant de menacer de tuer un membre du staff madrilène qui filmait la scène. Les images devraient d'ailleurs être transmise à l'UEFA selon Marca.

Ce matin, Marca dévoile le détail du rapport envoyé par l'arbitre Danny Makkelie. Après le match, le président et directeur sportif du PSG -Leonardo- ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des assistants, le brisant, a-t-il écrit. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG risquent très gros après ce pétage de plomb puisque l'UEFA va visionner aujourd'hui les images.