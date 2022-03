Real Madrid-PSG : Neymar et Gianluigi Donnarumma se sont battus selon la presse espagnole !

La suite après cette publicité

C'est une information qui risque de faire parler que nous dévoile Marca. Après l'incident avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo dans le vestiaire des arbitres, avec intervention de la police, ça aurait aussi dégénéré dans le vestiaire parisien. Neymar et Donnarumma en seraient venus aux mains à en croire le média espagnol.

Les deux hommes auraient eu une forte discussion au terme du match. Neymar aurait ainsi reproché à l'Italien son erreur sur le but égalisateur du Real Madrid, véritable tournant dans le match puisqu'il a remis les Madrilènes dans le bain.

Des reproches qui font mal

Seulement, l'ancien Milanais ne s'est pas laissé faire, et a fait signifier au Brésilien qu'il avait perdu le ballon sur le deuxième but de Karim Benzema. Le ton serait ensuite monté, et les deux hommes ont dû être séparés pour que la situation ne s'envenime pas vraiment.

Des informations à prendre avec des pincettes, puisque seul Marca évoque cet incident pour l'instant. On devrait donc en savoir plus dans les prochaines heures. Mais nul doute que cette défaite va laisser de sacrées traces du côté de Paris...