Real Madrid-PSG : la colère noire de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo après l'élimination

Sale soirée pour le Paris Saint-Germain au Santiago-Bernabeu. Le club de la capitale a été éliminé de la Ligue des Champions 2021/2022 après sa défaite face au Real Madrid (3-1) et un triplé de Karim Benzema. L'attaquant français avait d'abord profité d'une passivité de Donnarumma, balle au pied, pour lui subtiliser le ballon et derrière égaliser pour la Maison Blanche.

Un but qui aurait dû être refusé selon l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, qui répète à l'issue de la rencontre que l'international tricolore a commis une faute sur son gardien de but italien. Mais de l'autre côté des Pyrénées, le technicien argentin n'est pas le seul à contester le but accordé à KB9 malgré la faute sur le champion d'Europe 2021 avec la Squadra Azzurra.

Nasser et Leonardo calmés par la police

D'après les informations de Movistar, confirmées par la Cadena COPE, le président du club Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo se sont rendus, en grande colère, dans le vestiaires des officiels pour pester contre leur décision d'accorder le but à KB9, qui a ensuite lancé les Merengues pour s'imposer devant son public et se hisser en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Les deux hommes auraient d'ailleurs donné des coups, sûrement aux portes et aux murs du vestiaire par énervement. La police espagnole a dû intervenir pour les calmer.

Le diffuseur espagnol de la compétition européenne ajoute que le patron du PSG ne cessait de crier dans les couloirs de l'antre madrilène avant de faire son entrée dans l'espace réservé aux arbitres, avant de menacer un membre du staff du Real Madrid, chargé de filmer les coulisses de la rencontre : «Je vais te tuer», aurait-il déclaré après avoir aperçu sa caméra à en croire les informations de l'émission espagnole El Larguero. Dans la foulée, l'homme d'affaires qatari est neutralisé par ses gardes du corps et Leonardo aurait demandé à ce que les images captées soient supprimées selon la Cadena COPE. Ambiance.