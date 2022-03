Real Madrid-PSG : la réaction à chaud de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Coup de tonnerre : après sa courte victoire à l'aller et l'avantage du score au Bernabeu au retour, le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, qui peut remercier son attaquant Karim Benzema, auteur d'un triplé ce soir devant son public (3-1, 3-2 aux scores cumulés). Il s'agit de la quatrième élimination du club de la capitale sur ses six dernières saisons.

L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino s'est d'abord étonné de l'absence d'arbitrage vidéo sur le but égalisateur. «C'est facile : je crois que c'est évident. Le premier but a changé le match. Je me demande ce que fait la VAR. C'est une honte, il y a faute. Après ça le match a changé, pendant 60 minutes on a dominé le Real, ce but a tout changé. C'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. Je ne l'accepte pas et je le pardonnerais pas. Je ne parlerais pas des performances.»

«Des joueurs énervés»

Toujours au micro de Canal +, le coach argentin n'a pas voulu incriminer ses joueurs après ce résultat plus que décevant, remettant une couche sur la décision de l'arbitre et de la VAR : «les joueurs étaient énervés par la situation, et le football, ce sont des émotions. Nous avons fait quelques erreurs. C'est très difficile de gérer une équipe après ce genre d'évènement. Je suis très déçu et très énervé. C'est ce qui pouvait nous arriver de pire. Je pense qu'en 10 minutes, nous avons perdu le match nul, c'est très difficile d'accepter ce résultat. Ce que fait Benzema sur Donnarumma, il y a faute.»

Enfin, le technicien parisien s'est exprimé sur la suite de la saison qui attend le PSG, après la fin de son parcours dans une compétition, qui est pourtant l'objectif du projet QSI : «ce sera compliqué de gérer cette équipe après ce résultat. On le sait tous : l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Les joueurs vont être énervés, ce sera difficile de changer leur état d'esprit, ce sont des choses qui arrivent. Dans un moment comme celui-là, il va falloir se rappeler des bons souvenirs. Vous pouvez perdre contre le Real Madrid, l'une des meilleures équipes du monde, mais vu comment ça s'est produit, c'est très difficile de l'accepter.»