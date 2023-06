Jérôme Rothen envoie un message fort à Zinedine Zidane

Après avoir tenté de se réconcilier avec Rudi Garcia, Didier Deschamps et Raymond Domenech, Jérôme Rothen s’est adressé ce jeudi à Zinedine Zidane dans le cadre de l’opération "Le Grand Pardon" lancée cette semaine dans son émission Rothen s’enflamme. L’occasion pour l’ancien joueur du PSG d’envoyer un message à l’ex-international français après sa brouille avec ZZ en 2004, lors de la victoire de Monaco face au Real Madrid en Ligue des champions. Si Rothen n’a pas appelé Zidane, il a souhaité lire un message que Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC, sera chargé de remettre à l’ancien entraîneur du Real Madrid.

«Bonjour Zinedine. J’estime que c’est le moment d’enterrer la hache de guerre. Je ne veux pas spécialement m’excuser de ce que j’ai raconté parce que c’est ma vérité. Mais vingt ans après, je pense que c’est le moment propice pour laisser ça derrière nous. Je suis quelqu’un de bien éduqué. Se dire bonjour, c’est la moindre des choses. On pourrait même échanger. Je pense que tu n’as pas une grande envie d’écouter ce message, mais je compte sur Fred pour te le transmettre. Surtout, j’ai hâte de te voir à nouveau entraîner, en France, pourquoi pas à l’OM ? J’ai des regrets sur le livre. Je n’avais pas à sortir ce livre. Ce sont des erreurs de jeunesse, mais j’ai été blessé de ce qui s’est passé sur le terrain et après en coulisses. Je ne vais pas tout raconter mais tu as fait preuve par moments de manque de considération. Nous sommes de grandes personnes, on peut au moins se dire bonjour», a ainsi lancé Rothen. Prochaine étape ? Laurent Blanc.

