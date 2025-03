Le FC Porto refroidit le PSG pour Rodrigo Mora

Gros talent du FC Porto, Rodrigo Mora (17 ans), est en train de s’imposer cette saison avec les Dragons où il y joue un rôle majeur. Disputant 24 matches pour 4 buts et 3 offrandes avec l’équipe première, le jeune international U21 crève l’écran et se retrouve dans le viseur de nombreux cadors européens à l’image de Manchester United et du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Luis Campos, le directeur sportif des Franciliens est particulièrement fan de Rodrigo Mora dont la clause libératoire est de 67 millions d’euros. Cependant, selon O Jogo cette dernière devrait encore monter. En effet, le club portugais aimerait la faire monter à au moins 80 millions d’euros et tentera même d’atteindre les 100 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Rodrigo Mora aura 18 ans le 5 mai, une date à laquelle il pourra légalement prolonger et être blindé par son club.