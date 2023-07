Matthias Jaissle va être nommé entraîneur d’Al-Ahli

L’Arabie saoudite n’en finit plus de montrer ses ambitions. Si la Saudi Pro League s’annonce plus compétitive que jamais la saison prochaine, les clubs du haut de tableau continuent de se renforcer, et pas que sur le terrain. En effet, d’après nos informations, Matthias Jaissle va rejoindre le banc d’Al-Ahli pour une durée de 3 ans.

À la tête de Salzbourg depuis 2021, le jeune entraîneur de 35 ans va quitter l’Autriche pour devenir le prochain coach d’Édouard Mendy et Roberto Firmino notamment. Un joli coup de la part d’Al-Ahli qui récupère un des tacticiens les plus prometteurs de la scène européenne.

