PL : Leeds-Aston Villa reporté

Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, Aston Villa vient d'annoncer que sa rencontre prévue mardi face à Leeds United prochain et comptant pour la 20e journée de Premier League a été reportée en raison de plusieurs cas positifs de Covid-19 chez les Peacocks. Pour rappel, l'entraîneur des Villans Steven Gerrard a également été testé positif au coronavirus et a été mis à l'isolement.

«Aston Villa peut confirmer que son match de Premier League contre Leeds United, mardi 28 décembre, a été reporté en raison de cas de COVID-19 dans l'équipe de Leeds. Toute l'équipe d'Aston Villa souhaite adresser ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes concernées à Leeds United», peut-on lire dans le communiqué du club de Birmingham.

Aston Villa can confirm our Premier League fixture with Leeds United on Tuesday, December 28 has been postponed due to Covid cases in the Leeds squad.