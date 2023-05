Liga : l’Atletico Madrid officiellement qualifié en Ligue des Champions après sa victoire contre Osasuna

Ce dimanche, l’Atlético Madrid voulait renouer avec la victoire face à Osasuna après sa défaite la semaine passée face à Elche (1-0). De plus, un succès face aux joueurs de Pampelune pouvait assurer un ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine aux hommes de Diego Simeone. Avec ces objectifs alléchants en tête, les Colchoneros ont démarré la rencontre tambour battant avec un but d’Alvaro Morata refusé pour hors-jeu (4e). C’est ensuite les montants qui ont empêché Saul Niguez (11e) et Antoine Griezmann (16e) d’ouvrir la marque. Alors que le rythme s’est quelque peu essoufflé par la suite, la domination madrilène a finalement été récompensé grâce au sixième but cette saison de Yannick Carrasco (44e, 1-0). La blessure d’Alvaro Morata juste avant la mi-temps a néanmoins terni l’excellente première période de l’Atlético.

La suite après cette publicité

Entreprenants, les locaux ont commencé le second acte sur le même rythme que le premier. Ils se sont même mis à l’abri peu après l’heure de jeu grâce à une belle demi-volée signée Saul Niguez (2-0, 62e). Entré à la mi-temps pour remplacer Morata sur le front de l’attaque, Angel Correa a entériné la victoire des siens vingt minutes d’une belle frappe croisée (3-0, 82e). Un succès rondement mené et qui tombe à point nommé pour l’Atletico, désormais officiellement en Ligue des Champions l’année prochaine. De plus, les Colchoneros mettent la pression sur leur voisin du Real Madrid, qui se déplace à Valence un peu plus tard dans l’après-midi, en lui piquant la deuxième place.

À lire

Chelsea : la sortie étonnante de João Félix sur son avenir