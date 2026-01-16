UEFA Ligue Conference : le tirage au sort complet des barrages

La Ligue Conference a un temps d’avance sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa puisque la phase de la ligue est déjà terminée. Ce vendredi, ce sont les barrages qui étaient tirés au sort. Les vainqueurs de ces barrages rejoindront les autres équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, dont fait partie Strasbourg. Le club alsacien affrontera soit le vainqueur de Jagiellonia (POL) - Fiorentina (ITA), soit celui de la confrontation entre l’Omonoia (CHY) et Rijeka (CRO).

Le tirage au sort complet des barrages :

KuPS vs Lech Poznań

Shkëndija vs Samsunspor

Noah vs AZ Alkmaar

Drita vs Celje

Zrinjski Mostar vs Crystal Palace

Sigma Olomouc vs Lausanne-Sport

Jagiellonia Białystok vs Fiorentina

Omonia Nicosia vs Rijeka