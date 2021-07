OM : les annonces fortes de Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

L'OM est allé droit au but. Convaincus par le prêt de Leonardo Balerdi l'an dernier, les dirigeants phocéens voulaient absolument le conserver définitivement. Après quelques semaines de négociations, ils sont parvenus à faire craquer le Borussia Dortmund, qui a lâché son joueur finalement pour 8 M€. Un joli coup de la part du président Pablo Longoria puisque les Marsupiaux voulaient en tirer 11 M€. De quoi donner le sourire à l'Argentin qui voulait revenir dans la cité phocéenne. Après avoir paraphé un contrat de 5 ans samedi, il a accordé ce mardi un long entretien au site officiel de l'OM.

«Je suis très heureux de m'engager définitivement avec l'OM. C'est ce que je voulais, c'est parfait. Je suis très content de rester ici. Je vais tout donner». Ensuite, le natif de Mercedes a évoqué son retour. «J'aime le club. Tout le monde m'a accueilli les bras ouverts. J'aime le stade, les supporters, leur passion. Marseille me rappelle mon pays et l'OM me fait penser à Boca Juniors. Tout ici correspond à mon rêve d'enfant. C'est pour ça que je me suis adapté aussi vite et que je suis heureux de rester ici».

Balerdi annonce la couleur

Puis il a ajouté : « ils m'ont fait confiance dès le premier jour. Jorge Sampaoli en me donnant l'occasion de jouer. C'était très important. Pablo Longoria en étant toujours positif, m'encourageant à rester, me parlant du projet sportif du club. La décision a été facile sachant que tous les deux comptaient sur moi. (...) Sampaoli est très passionné comme entraîneur. C'était clair qu'il était visionnaire, passionné de football, et travaillait très dur. Je suis reconnaissant de la confiance qu'il m'a démontrée. J'espère qu'on va faire une grande saison ensemble».

Pour cela, Sampaoli pourra compter sur un Balerdi motivé. «J'aimerais jouer de plus en plus de minutes. Aider mon équipe, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant, mais en tout cas, jouer. Je rêve de gagner un titre avec l'OM, mon premier en Europe. C'est mon voeu le plus cher». Le joueur de 22 ans veut également progresser, lui qui apprend encore en Europe. «Je suis très critique avec moi-même. Je pense que je peux progresser de façon globale. Evidemment, il y a des choses que je dois améliorer mais je vais travailler dur dans tous les domaines».

Gagner un titre

Il poursuit : «en tant que joueur, j'ai pris de la confiance et de l'expérience. En tant qu'homme, j'ai gagné en maturité. C'est la première fois que je vis tout seul en Europe. Je me sens plus sûr de moi sur le terrain et en dehors (...) Ce fût un changement majeur (d'être en Europe). Marseille c'est chez moi à présent. Je suis persuadé que je vais continuer à m'améliorer et à mûrir ici. Le meilleur reste à venir. On joue ici un football intense, très physique. Le niveau du championnat est très élevé. La Ligue 1 est très compétitive, mais nous avons notre carte à jouer et nous pouvons espérer faire beaucoup mieux que la saison passée».

Pour cela, il pourra compter sur de nouveaux renforts (Gerson et Konrad de la Fuente), qu'il n'a vu qu'en vidéos. «Je ne regarde pas trop le football brésilien et Konrad était dans l'équipe réserve à Barcelone. Nous allons tout faire pour les accueillir et leur donner les moyens de s'intégrer rapidement et de trouver leur place dans l'équipe». L'aide des supporters sera aussi un plus. «C'est mon rêve : jouer devant 60 000 fans de l'OM ! On a joué à l'Orange Vélodrome mais vide. Déjà, c'était impressionnant, mais avec les supporters, il n'y aura pas mieux. J'ai trop hâte de gagner des matches et de célébrer les buts avec tout notre public». Il n'y a plus qu'à...