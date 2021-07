OM : Leonardo Balerdi, le nouveau gros coup de Pablo Longoria

« L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi. Après le succès de sa visite médicale, Leonardo s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la troisième recrue olympienne de ce mercato estival 2021. » C'est par ce communiqué que les Phocéens ont acté le retour à Marseille de Leonardo Balerdi.

La suite après cette publicité

L'année passée, le jeune Argentin était prêté par le Borussia Dortmund avec option d'achat. Cette dernière était trop haute et l'OM a finalement réussi à négocier avec le club allemand pour un montant de 8 M€. Lors de la saison dernière, c'est surtout sous la houlette de Jorge Sampaoli qu'il s'est affirmé. Alors, certes, il fait quelques erreurs, mais en réalité c'est un excellent coup réalisé par l'OM.

Enfin de la stabilité

Lorsqu'il a débarqué en Europe, en 2019 en provenance de Boca Juniors, il n'a que 20 ans. Il se fait un petit peu les dents, mais ne joue que très peu au BvB. Sentant la bonne affaire, André Villas-Boas pousse pour se le faire prêter alors qu'il entraîne les Phocéens. Chose faite. Toute l'année, il participera à des matches ou sera sur le banc, mais toujours convoqué avec les professionnels. Ce qui est déjà un plus vis-à-vis de sa première expérience européenne.

Cette fois, en signant définitivement à l'OM, qui lui a déjà donné sa chance et qui la lui donnera à nouveau, il obtiendra une stabilité qu'il n'avait pas connue jusqu'ici et qui ne peut que l'encourager à progresser et à rester focalisé sur ses performances. Un atout qui devrait changer beaucoup de choses par rapport à la saison passée et aux précédentes.

Un prix bas

Deuxième point positif à sa signature : son prix. Son option d'achat était estimée à 15 millions d'euros, une somme trop haute pour l'OM, mais aussi pour le joueur qui avait, certes, montré des qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Récupérer un défenseur central de 22 années à 8 millions d'euros, c'est devenu relativement rare dans le football moderne.

En réalité, on connaît l'objectif de Pablo Longoria avec ce genre de mouvement : ne pas surpayer un joueur jeune et talentueux, le pousser à progresser et à devenir un joueur accompli tout en faisant une belle plus-value lorsqu'il sera décidé de le vendre. On peut donc considérer que ce transfert n'est pas une grosse prise de risque et, au contraire, un joli mouvement sur le court et le moyen terme.

La jeunesse fait des erreurs

Ce qui lui a été reproché, l'année passée, c'est surtout d'avoir la tête en l'air, d'être parfois peu concentré et donc de manquer des interventions qui ont été fatales. Sauf qu'on oublie rapidement que c'est un très jeune joueur et qu'il faut parfois savoir se montrer patient. N'importe quel jeune élément de cet âge fait des erreurs de concentration.

Sa maturité sportive est encore un peu loin et c'est aussi ce qui a permis à l'OM de réduire drastiquement l'indemnité de transfert. Mais, avec la volonté de Jorge Sampaoli, déjà observée la saison dernière, et la stabilité qu'il va enfin trouver dans sa - très - jeune carrière, il ne peut que progresser et donc gommer, au fur et à mesure, ces petits défauts, qui ont pour l'instant de grosses conséquences. Mais pour ces trois points en particulier, le transfert de Leonardo Balerdi est une bonne nouvelle.